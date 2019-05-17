Kızılay'dan Bir Umut'a ziyaret

Engelliler Haftası kapsamında Düzce Kızılay Şubesi ve Kızılay gönüllüleri Aziziye Mahallesi'nde bulunan özel bir umut veya rehabilitasyom merkezini ziyaret etti. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen yönetim kurulu Üyesi Erdem Yamaç, Kızılay olarak yardım faaliyetlerine devam edeceklerini bunun dışında özel haftalarda da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek farkındalık oluşturacaklarını bildirdi. Kızılay gönüllülüğünün de önemli bir görev olduğunu hatırlatan Yamaç, Gençlerin Kızılay gönüllüsü olarak yardımseverlik ruhuna katkı sağlayacağını vurguladı.

Kızılay gönüllüsü olmak isteyen gençler, Kızılay Düzce Şubesine giderek kayıt formu doldurarak olabilecekleri belirtildi.