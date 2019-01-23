İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılay'dan evi yanan aileye destek

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen yangında evleri kullanılmaz hale aileye Kızılay ekipleri yardımda bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen yangında evleri kullanılmaz hale aileye Kızılay ekipleri yardımda bulundu.


Yığılca ilçesi Karakaş Köyünde önceki gün Fatma İrken'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle ev yanarak kül olmuştu. Yangın nedeniyle mağdur olan aileye Kızılay ekipleri yardım yaparak ihtiyaçlar giderildi. Yangında mağdur olan aile ise Kızılay ekiplerine destekleri için teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.