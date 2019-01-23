Kızılay'dan evi yanan aileye destek

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen yangında evleri kullanılmaz hale aileye Kızılay ekipleri yardımda bulundu.

Yığılca ilçesi Karakaş Köyünde önceki gün Fatma İrken'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle ev yanarak kül olmuştu. Yangın nedeniyle mağdur olan aileye Kızılay ekipleri yardım yaparak ihtiyaçlar giderildi. Yangında mağdur olan aile ise Kızılay ekiplerine destekleri için teşekkür ettiler.