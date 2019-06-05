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Kızılay'dan huzurevi ziyareti

Türk Kızılay Düzce Şubesi, Akçakoca’da bulunan ve 40 yaşlının konuk edildiği Kızılay Huzurevini ziyaret ederek yaşlıların bayramını kutladı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi, Akçakoca'da bulunan ve 40 yaşlının konuk edildiği Kızılay Huzurevini ziyaret ederek yaşlıların bayramını kutladı.


Ramazan Bayramı vesilesi ile Türk Kızılay Düzce Şubesi, Yaşlıların bayramlarını kutlamak için bu sefer rotasını Akçakoca'da bulunan Kızılay Huzurevine çevirdi. Burada konaklayan 40 yaşlı ile bir araya gelen Kızılay Genel Müdür Danışmanı Orhan Kılıç ve Genç Gönüllüler, yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Onlarla sohbet eden gönüllüler daha sonra bakım ünitelerinde yatağa bağımlı olan hastaları da ziyaret etti.

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