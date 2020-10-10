Kızılay'dan İlkokul öğrencilerine kırtasiye, liselere dezenfektan

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği verirken, bazı liselere de dezenfektan ve standaları hediye etti.

Türk Kızılay Düzce Şubesi, Korona virüs gölgesinde açılan okullara yardımlarını tüm hızı ile sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmada İlkokul 1. sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere okul çantası ve kırtasiye malzemeleri Gölyaka Belediyesi'ne teslim edildi. Ayrıca Şube yönetimi tarafından Gölyaka Anadolu Lisesi ve Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de dezenfektan stadını ile dezenfektan hediye edildi.