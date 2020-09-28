Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

Kızılay Düzce Şubesi tarafından okul sezonunun açılmasıyla birlikte okullara malzeme yardımı da götürülmeye başlandı. Kızılay Başkanı Halil Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri yüz yüze eğitimin yapıldığı Doğanlı, Osmangazi ve Üçköprü İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek onlara hazırlanan kırtasiye paketlerini hediye ettiler. Ziyaret sırasında öğrencilere Kızılay hakkında da bilgiler verildi. Kızılay Başkanı Halil Aydın, öğrencilere kırtasiye yardımlarının devam edeceğini belirterek “Kızılay olarak her yıl okullarda öğrencilere başta kırtasiye olmak üzere çeşitli yardımda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda öğrencilerimize okul kıyafetleri konusunda da destek vermiştik. Ziyaretlerimiz sırasında öğrencilerimize Kızılay hakkında da bilgiler aktarıyoruz. Kızılayın amaçları ve faaliyetlerini okula yeni başlayan öğrencilere anlatılması öğrencilerimizin kızılay hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir' dedi.