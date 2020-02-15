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Kızılay'dan öğrencilere yardım eli

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce’de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce'de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Şube yönetimi Düzce'de 3 okulda ki öğrencilere giyim yardımında bulundu.


Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce'de ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli konularda yardım eli uzatıyor. Öğrencilerin sorunlarını en iyi şekilde çözümlemeye çalışan Türk Kızılay Düzce Şubesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yaptı. Bilgi Ortaokulu, Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu ve Farabi Anadolu Lisesi'nde tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Yamaç ve şube yetkililerince giyim yardımı yapıldı. Düzce'de ihtiyaç sahibi tüm öğrencilere yardımların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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