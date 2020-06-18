İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılaydan selzedelere hijyen kiti

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelem sel olayında evlerine su basan ailelere hijyen seti ve içme suyu dağıttı.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelem sel olayında evlerine su basan ailelere hijyen seti ve içme suyu dağıttı.


Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeni ile sel meydana geldi. Olayın ardından ekipler anında müdahale ederken Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi ekipleri selin olduğu bölgede selzedelere hijyen kiti ve içme suyu dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.