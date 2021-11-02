Kızılay'dan Vali Atay'a ziyaret

Kızılay Düzce Şubesi yönetimi Kızılay Haftası münasebetiyle, Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kızılay'ın yaptığı çalışmalar konuşuldu.

Kızılay Haftası çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak İstanbul Caddesinde kortej yürüyüşü yapıldı. Sonrasında Kızılay tarafından açılan stantlar gezildi. Bugünde Kızılay Başkanı Halil Aydın, Yönetim kurulu ve Genç Kızılay Gönüllüleri Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Kızılay Başkanı Halil Aydın'da Düzce Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Vali Atay'da Kızılay'ın kuruluşunu kutlayarak, çalışmalar için tebrik etti.