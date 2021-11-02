İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kızılay'dan Vali Atay'a ziyaret

Kızılay Düzce Şubesi yönetimi Kızılay Haftası münasebetiyle, Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.

Kızılay Düzce Şubesi yönetimi Kızılay Haftası münasebetiyle, Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kızılay'ın yaptığı çalışmalar konuşuldu.


Kızılay Haftası çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak İstanbul Caddesinde kortej yürüyüşü yapıldı. Sonrasında Kızılay tarafından açılan stantlar gezildi. Bugünde Kızılay Başkanı Halil Aydın, Yönetim kurulu ve Genç Kızılay Gönüllüleri Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Kızılay Başkanı Halil Aydın'da Düzce Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.


Vali Atay'da Kızılay'ın kuruluşunu kutlayarak, çalışmalar için tebrik etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.