Kızılay'dan yabancı öğrencilere destek

DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi ekipleri yabancı ülkelerden gelip Düzce'de okuyan durumu iyi olmayan öğrencilere giyim eşyası yardımında bulundu.

Kızılay Düzce Şubesi tarafından Düzce'ye yabancı ülkelerden gelen ihtiyaç sahibi öğrencilere destekleri devam ediyor. Kızılay ekipleri ihtiyaç sahibi temsilci öğrencilere muhtelif giyim eşyaları ile destek oldu.