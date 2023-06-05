Kızlar Judoda 2 madalya aldı

Balıkesir'de 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan Süper Toto Minikler Türkiye Şampiyonasında bin 400 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya Düzce'den 8 sporcu katıldı. Turnuvanın ilk gününde 32 kilogramda Neris Güler 86 sporcu içinden Türkiye üçüncüsü, 36 kilogramda Hiranur Birinci 100 sporcu içinden Türkiye ikincisi olurken; Turnuvanın ikinci gününde ise 40 kilogramında Eftal Çetinkaya 88 sporcu içinde Türkiye yedincisi oldu.

Dereceye giren sporcular 16-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Romanya'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.