Kızlar karatede şampiyon oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı.

Müsabakalarda Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Samsun illerinden sporcular mücadele etti.

Düzce Karate Takımı kızlarda 44 puanla şampiyon, erkeklerde ise 44 puanla üçüncü olarak yarı finale çıkmaya hak kazandı. Düzce toplamda 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya alarak yarı finale yükseldi.