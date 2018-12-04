KOAH hastası kadın evinde ölü bulundu

KOAH hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki kadın için endişelenen yakınları, çilingirle açtıkları kapının arkasında acı gerçekle karşılaştılar.

Olay Düzce merkez'de öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinde yanlız yaşayan 55 yaşındaki KOAH Hastası Ümran B.'ye akşamdan beri ulaşamayan kardeşi, Ümran B.'nin hayatından endişelendi. Hemen bir çilingir alarak kadının yaşadığı Uzun Mustafa Mahallesi 828. Sokak'ta bulunan evine gitti. Çilingir yardımıyla kapıyı açan kardeşi acı gerçekle karşılaştı. 55 Yaşındaki Ümran B. geçirdiği KOAH kriz sonrası fenalaşarak yere yığılmış vaziyette bulan kardeşi hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından Ümran B.'nin hayatını kaybettiğini belirlediler. Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.