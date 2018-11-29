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Kök hücre bağışı için anlamlı etkinlik

Düzce Üniversitesi Kök Hücre Topluluğu ve Tıp Fakültesi öğrencileri, lösemi ve kan hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak ve kök hücre bağışına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.


Lösemi hastalığının tedavisi mümkün bir hastalık olduğunu ve bulaşıcı olmadığını belirten Düzce Üniversitesi öğrencileri, lösemi hastalarının kendilerini korumak için kullandıkları yüz maskelerini takarak ve hazırladıkları pankartları açarak lösemiye dair önyargıları yıkmaya çalıştı.


Kızılay'ın broşürlerini dağıtan ve yaklaşık 300 öğrenciye kök hücre bağışının önemini ve aşamalarını anlatan Düzce Üniversitesi öğrencileri, toplumun bu hastalıklara karşı çekincelerini yenmesine destek olduk oldu. Merak edilen soruları yanıtlayan Kök Hücre Topluluğu ve Tıp Fakültesi öğrencileri, kök hücre bağışına dair bilgilendirmede bulundu.

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