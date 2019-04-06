Kolejliler İstanbul'u gezdi

Düzce Bahçeşehir Koleji ortaokul öğrencileri için düzenlenen gezide İstanbul'un tarihi ve turistik mekanları gezildi.

Düzce Bahçeşehir Koleji okul idarecileri, öğretmen, okul aile birliği üyeleriyle ortaokul öğrencileri “İstanbul Kültür Miraslarımız” adı altında gezi düzenlediler. Düzenlenen gezide öğrenciler İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri ile müzelerini gezme fırsatı buldular. Dünya'da bir çok medeniyet ve imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'u gezen öğrencilere, öğretmenleri tarafından gezdikleri mekanların tarihte ki önemi anlatıldı. Özellikle Sultan Ahmet Camii'nde bol bol vakit geçiren öğrenciler, caminin mimarisi ve yapılış tarzını dikkatlice inceleyerek, bilgiler aldılar.