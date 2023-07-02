Koloğlu Avrupa Şampiyonu sporcusunu unutmadı

Moldova'da yapılan Halter Avrupa Şampiyonası'nda Cumayeri Belediyespor Kulübü sporcusu Şevval İnce, koparma, silkme ve toplamda kaldırdığı ağırlıklarla Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, sporcusunu sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Moldova'da yapılan U15 yaş altı Halter Avrupa Şampiyonası'nda Cumayeri Belediyespor sporcusu Şevval İnce koparmada 48 kilogram, silkmede 67 kilogram ve toplamda 115 kilogram kaldırarak 3 altın madalya kazandı. Şengül İnce kaldırdığı ağırlıklarla Avrupa şampiyonu oldu.

Şevval İnce'nin şampiyonluğunun ardından Mustafa Koloğlu, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu; “Şevval İnce Ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandırmıştır. Spora verdiğimiz desteklerin emeğini almak bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Milli haltercimiz Şevval kızımızı tebrik ediyor, emeği geçen, Gençlik spor müdürlüğümüze ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.