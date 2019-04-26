Koloğlu iddialara cevap verdi;

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, bir bayan memurun sosyal medya üzerinden paylaştığı ‘sürülme' iddiasına yanıt verdi. Tüm atamaları yasal çerçevede gerçekleştirdiğinin altını çizen Koloğlu, konuyla ilgili yasal işlem başlattığını açıkladı.

Usule aykırı bir şey yok

Koloğlu, atamada usulü aykırı hiçbir şey olmadığını dile getirerek “Kamu kuruluşlarında işleyiş bellidir. Biz çalışmalarımızı hukuka uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. 5393 Belediye Kanununu Başkanlara verdiği bir yetki var. Buda personel atamak. Bizim yaptığımız atamada usule aykırı herhangi bir şey yok. Belediye kademesi sanayi sitesindeki bir tamirhaneden farklıdır. Belediye kademesi dediğimiz yer belediyenin en büyük ikinci tesisidir. İçerisinde tamirhanelerde bulunmaktadır. Fakat bizim taşınır mallarımız ve kullandığımızı tüm alet ve edevatın stoklandığı yerdir. Belediye kademesi idari ve teknik kısım olarak ikiye ayrılır. Biz arkadaşımızın atamasını idari kısma yaptık. Bayan tuvaletinin olmadığı söyleniyor. Bayan tuvaletimizde mevcut. Kendisine çalışma ortamını da hazırladık. Bayanların çalışamayacağı bir ortam söz konusu değil. Hiçbir bayan elemanın çalışmadığı bir ortam şeklindeki söylem bizim orada çalışan erkek personelimize yapılmış ciddi bir hakarettir. Herhangi bir siyasi atama yapmadık” dedi.

“O memur hangi liseden mezun olmuş ona baksın”

Bayan memurun kendisini FETÖ'cülükle suçladığını ancak FETÖ cülere bakışının geçmişte yazdığı köşe yazılarıyla belli olduğunu ancak kendisini suçlayan memurun hangi liseyi bitirdiğine bakması gerektiğini söyledi. Terör örgütüne para vermediğini, gazetelerine de abone olmadığının altını çizen Mustafa Koloğlu; iddialarla ilgili yasal işlem başlattığını belirterek; “Sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda kapalılara karşı yapılan bir hareketmiş gibi bir isnat söz konusu. Bu tartışmalar mazide kaldı. Şahsıma karşı suç teşkil eden bazı söylemler var. Avukatlarımızla gerekli görüşmeyi yaptık. Kendisine dava açacağız. Bizi FETÖ'cülükle itham ediliyor. Bundan dolayı kendisini başka bir göreve verdiğimizi belirtiyor. Benim terör örgütüyle ilgili bakış açım geçmişten bu güne ortada. Bu iftira atılmadan önce insanın bir kendisine dönüp bakması gerekiyor. Hangi liseden mezun olmuş ona bakmak lazım. Başkan aday adayı olduğu süreçte neden kendisini farklı bir liseden mezunmuş gibi gösterdiğini irdelemek lazım.”

Siyasi ayrım yapmıyoruz

Koloğlu hiçbir personeli arasında siyasi bir ayrım yapmadığının altını çizerek “İşin birde idari boyutu var. Personel toplantımıza kendisine tebliğ edilmediğini söyleyerek katılmadı. Bu bir disiplin suçu. İdari soruşturma noktasında çalışmalara başladık. Olay kamuoyuna yansıtıldığı şekilde değildir. Hiçbir personelimizi birbirinden ayırmayız. Cumhur ittifakına zarar vermek istiyormuşuz gibi bir yaklaşımda var. Devlet memuru olan bir belediye personelinin siyasi çalışmalar içerisinde olması doğru değildir. Seçim çalışmaları esnasında memur olmasına rağmen neler yaptığını gözden geçirmeli. Memurlar basına açıklama yapamaz. Bu suçtur. İftira ve yalan içeren açıklamalar için de disiplin soruşturması yapılıyor. Gereken ceza neyse verilecektir. Bizim AK Partiye karşı ittifakı bozacak bir söylemimiz asla olamaz. Burada siyasi bir rant kaygısı olduğu açıktır. Biz kanununu bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanırız” şeklinde açıklama yaptı.