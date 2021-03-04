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Komşular arası gürültü kavgası: 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de gürültü yüzünden komşular arasında çıkan arbede 2 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gürültü yüzünden komşular arasında çıkan arbede 2 kişi yaralandı. Arbede sonrasında 2 kişi ise gözaltına alındı.


Olay, gece saatlerinde Azmimilli Mahallesi Darıyerli Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşular arasında gürültü nedeni ile tartışma yaşandı. Ağız münakaşası ile başlayan tartışma sonrasında arbedeye dönüştü. Çıkan kavga sonrasında F.D.M. ve olayın büyümemesini için tarafları ayırmaya çalışan S.A.D. adlı şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili inceleme başlattı.

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