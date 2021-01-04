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Komşusunun evinden bilgisayar ve cep telefonu çalan şahıs yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de komşunun evinden bilgisayar ve cep telefonu çalarak kaçan şahıs, bekçilerin kovalamacası sonrasında yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de komşunun evinden bilgisayar ve cep telefonu çalarak kaçan şahıs, bekçilerin kovalamacası sonrasında yakalandı. Çalınan bilgisayar ve cep telefonu otomobilin içinde bulundu.


Olay, Karaca Mahallesi 1368. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y. Ç. aynı mahalleden arkadaşı S.D.'nin elinden telefonunu alarak kaçmak istedi. Bu esnada bir binaya giren Y. Ç., evin içindeki 2 adet dizüstü bilgisayarı da aldı. 81 AN 840 plakalı Tofaş marka otomobille bölgeden hızla kaçmaya başlayan zanlı, D-655 Zonguldak-Düzce karayolunda kırmızı ışık ihlali yaptı. Orhangazi Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan bekçileri de atlatarak kaçan zanlı ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Şehit Murat Demir Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın önüne aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam eden zanlı, bekçiler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede araçta 2 adet cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayar bulundu. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, aynı sokakta bir evde çıkan yangın nedeniyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak sokağa çıkarken, polis ekipleri uyararak vatandaşları evlerine gönderdi.

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