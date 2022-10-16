İhlas Haber Ajansı

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Konserde toplandı, öğrenciler ile buluşuyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ’Bir Şarkı Bir Kitap’ projesi çerçevesinde toplanan kitaplar, Çerkez Taşköprü İlkokulu’na teslim edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Bir Şarkı Bir Kitap' projesi çerçevesinde toplanan kitaplar, Çerkez Taşköprü İlkokulu'na teslim edildi.


Düzce'de geçtiğimiz aylarda biletinin kitap olduğu gençlik konseri düzenlendi. Konsere katılımcılar getirdikleri kitaplar ile girebilirken, toplanan kitapların Düzce'deki köy okullarına ulaştırılması planlanmıştı. Toplanan kitaplar okullara ulaştırılmaya başladı. Dağıtım işlemi Çerkez Taşköprü İlkokulu ile devam etti. Özenle paketlenen kitaplar, çocukların okuması için Çerkez Taşköprü İlkokulu'na teslim edildi.

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