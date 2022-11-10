Konsere giriş biletle değil kitapla

Düzce Gençlik Merkezi, kitapsız köy okulu kalmaması için "1 kitap, 1 şarkı" konseri düzenlemeye devam ediyor.

18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan konsere girişler, bilet yerine kitap bağışıyla yapılacak.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, köy okullarındaki kütüphane eksiğini kapatmak için konser düzenlemeye devam ettiklerini söyledi. Gönüllü gençlerin ve gençlik grubunda bulunan müzik grubunun bir proje fikri olduğunu dile getiren Yazıcı, "Konser vererek merkezimizde ve ilçelerimizde bulunan köy okullarındaki kütüphane eksiğini gidermek için gençlerimiz konser vermeye devam ediyor. Konsere giriş bileti olarak toplanan kitapları hem köy okullarımıza dağıtıyoruz hem de kütüphaneler kuruyoruz" dedi.

Yazıcı, "Bu projede gönüllü gençlerimizin ve müzik grubumuzun ciddi emeği var. Halkımızın da teveccüh var. Bu programda ciddi manada kitap toplanıyor. Toplanan kitapları Sayın Valimiz eşliğinde gönüllü gençlerimizle köy okullarımıza dağıtıyoruz. Amacımız; kitap okumayı yaygınlaştırıp kitabı olmayan köy okullarımıza da kitap sağlamak" diye konuştu.