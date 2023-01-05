Konteyner dükkanlar faaliyete başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde depremden sonra başlatılan kentsel dönüşüm çalışması çerçevesinde esnafa konteyner dükkanlar teslim edildi. İşlerinin başına geçen esnafın tek düşüncesi ise ısınma problemi oldu.

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm kararı alınan Çilimli'de esnafa konteyner dükkanlar teslim edildi. Konteynerlere işletmelerini taşıyan esnaf mesaiye başladı. Esnafın tek düşüncesi ise ısınma konusu oldu.

Kentsel dönüşüm sebebiyle konteyner işletmelere geçen terzi Burhan Kazancı, "Benim binam eskiydi ve hasarlıydı. Bundan dolayı da yıkıldı. Bundan sonra konteynerde ticari faaliyetlerimize devam edeceğiz. Nasıl olacak hiçbir şey bilmiyoruz. Şu anda tek sıkıntımız yağmurda, karda ne olacak düşünesi. Üzerimiz ne durumdadır hiç bilmiyoruz. Kira vermiyoruz Allah'a şükür ama yakıt sıkıntımız var. Sabah 08.00'de geldim, öğle saatleri oldu anca ısıttım dükkanı. Kiraya vereceğimiz parayı elektriğe vereceğiz gibi duruyor" dedi.