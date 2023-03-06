Konteyner üretimi hızlandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede konteyner kent kurulması için çalışmalar gerçekleştiren Düzce Valiliği, kentte 3 farklı noktada konteyner üretim merkezi kurdu. Burada üretilen konteynerlerin sevkiyat çalışmalarına başlandı. Düzce İl Özel idaresi tarafından tırlara yüklenen konteynerler deprem bölgelerine gönderiliyor. Günde 60 konteynerin üretildiği merkezler, 1 aylık süre içerisinde 2 bine yakın konteyner üretmeyi hedefliyor.