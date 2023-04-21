Kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 3 ağır yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan cipin, su kanalına uçup takla attığı kazada 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan Ali Polat O. idaresindeki 60 TZ 163 plakalı Dacia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından su kanalına uçup ağaca çarpıp takla attı. Kazayı görenler hemen yaralıların yardımına koşarken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri cipin altında kalan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan sürücü Ali Polat O. ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe P. ile Erdem P.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralanan 3 kişi Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen İstanbul istikameti aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.