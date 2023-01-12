Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı

Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği devrilirken, otomobil sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Olimpiyat Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan Kadir H. idaresindeki 06 ZJ 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sebebiyle kavşak trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından devrilen aydınlatma direğindeki elektrik akımı da kesildi. Devrilen direk bölgeden kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat kapatılan trafik, direğin ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.