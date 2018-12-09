Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu; 3 yaralı

Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu'nda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kanala uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birisi kazada 4 kişi olduğunu söylemesi üzerine İtfaiye erleri kanalda uzun süre 4. Yaralıyı aradı.

Kaza gece saatlerinde Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu Tabakhane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zonguldak'tan Düzce istikametine gitmekte olan M.L idaresinde ki 81 BT 415 plakalı otomobil, karayolu üzerinde bulunan Tabakhane Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıktı. Köprüden aşağı uçarak sulama kanalına düşen otomobilde bulunan sürücü M.L ile K.Z ve M.U yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralı kurtulan M.U.'nun itfaiye ve sağlık ekiplerine otomobilde 4 kişi olduklarını söylemesi üzerine itfaiye eri kanalda ve kanala uçan otomobil etrafında uzan süre 4. yaralıyı aradı. Ancak kazada 3 kişi olduğunun belirlenmesi üzerine yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.