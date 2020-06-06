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Kontrollü sosyal hayat denetimleri yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 1 Haziran itibari ile başlayan normalleşme süreci kapsamında oluşturulan denetleme ekipleri Kontrollü sosyal hayatı incelemeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 1 Haziran itibari ile başlayan normalleşme süreci kapsamında oluşturulan denetleme ekipleri Kontrollü sosyal hayatı incelemeye başladı.


Düzce'de kontrollü sosyal hayat süreci denetlemeleri yapılıyor. Düzce İl Jandarma Komuntalığı, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Belediyelerin zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımı ile yeniden vatandaşların hizmetine açılan işletmelerde kontrollü sosyal hayat denetimleri yapıldı. İşletme sahiplerine kurallar hatırlatılırken, dikkatli olunmalı istendi. Ayrıca, denetlemelerde sıkıntılı olan işletmelere cezai işlem de uygulandı.

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