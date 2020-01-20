Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü çarptı

Çarpışma anında otobüste bulunan yolcular yerlere savruldu. Çarpışma ve otobüsteki yolcuların otobüsün içine savrulma anı otobüs içi kamerasına yansıdı.

Kaza; Düzce merkez Cedidiye mahallesi Celal Kasapoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki halk otobüsünün solundan geçerek sağ tarafa dönmek isteyen kadın sürücü otomobilini otobüsün önüne kırınca, halk otobüsü otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcular otobüsün içine savrularak hafif şekilde yaralandılar. Koltukta oturan bir yaşlı yolcu çarpışmanın şiddetiyle koltuğundan fırlayarak karşısında bulunan koltuğa savruldu. Yaşlı yolcu uzun süre savrulduğu yerden kalkamazken otobüste bulunan diğer yolcular yaşlı yolcunun yardımına koştu. Yaşlı amcayı savrulduğu yerden kaldıran yolcular yeniden koltuğuna oturttular. Kaza anında yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Hatalı dönüş yaparak kazaya sebebiyet veren sürücü kazanın şokunu yaşarken otobüs şoförü ve araçta bulunan yolcular kural dışı dönüş yapmak isteyen araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.