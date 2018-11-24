Konur Alp Gazi ve Düzce Tarihi konuşuldu

Zülkif Dağlı, Çocukların tarihi, sadece dizilerden öğrenmemeleri uyarısında bulundu, önemli bilgilerin yer aldığı cep kitapları oluşturarak okullara dağıtmak istediklerinin bilgisini paylaştı.

Düzce Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Konur Alp Gazi ve Düzce Tarihi Sempozyumu'nun açılışı, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç gerçekleştirdi. Düzce'nin fethinde önemli bir yer tutan Konur Alp Gazi'yi anmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Prof. Dr. İlhan Genç, fetihlerin ve fetih kültürünün saygıdeğer kavramlar olarak görüldüğünü söyledi.

“İsimsiz kahraman”

Konur Alp Gazi'nin de Düzce'nin isimsiz kahramanı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Genç, bu tarihi şahsiyeti ilk kez bilimsel bir toplantıda andıklarına işaret etti. Sempozyumda Düzce tarihine dair bilinmeyenleri belgelerle aydınlatacaklarına dikkat çeken Prof. Dr. İlhan Genç savaş mağduru insanlara kucak açan Düzce'nin şehir felsefesinde, uzlaşma kültürünün esas olduğunu belirterek bu şehrin etnik kültürleri birleştirdiğini sözlerine ekledi.

Programda toplam 11 oturumda 48 bilim insanının bildirilerini sunacağını ifade eden Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, sempozyum kitabını da yayımlayacaklarını kaydederek öğrencilerin bu etkinlikleri fırsat eğitimi olarak görmeleri gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

“Düzce'de 3 bin yıl öncesine ait izler var”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce tarihinin milattan önce 3 bin yıl önce başladığını ifade ederek şehirde derin tarihi izlerin bulunduğunu söyledi. Düzce ovasının çok bereketli bir yerleşim yeri olduğunu belirten Dursun Ay, buradaki tarihi varlığın araştırılması gerektiğini dile getirdi. Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi ile bu tür programlarda sürekli bir araya geldiklerinin altını çizen Dursun Ay, programın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“Tarihimiz sadece dizilerden öğrenilmemeli”

Vali Dr. Zülkif Dağlı, bu toprakları bizlere yurt olarak bırakanlara borcumuz olduğunu belirterek bir nebze de olsa bilimsel çalışmalarla bu sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı. Düzce Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu'yla birlikte sempozyumu düzenlediklerini ifade eden Vali Dağlı, bireysel çalışmalarla başarının yakalanamayacağına işaret ederek Düzce'deki tüm kurumlarla güç birliği oluşturduklarını söyledi. Çocukların tarihi, sadece dizilerden öğrenmemeleri uyarısında bulunan Dr. Zülkif Dağlı, önemli bilgilerin yer aldığı cep kitapları oluşturarak okullara dağıtmak istediklerinin bilgisini de paylaştı. Sempozyumda emeği geçenlere teşekkür eden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, programın tarih bilincinin gelişmesine ve farkındalığa katkı sağlayacağı değerlendirmesiyle sözlerini sonlandırdı.

Orhan Gazi'nin izleri belgeseli izlendi

Protokol konuşmalarının sonrasında Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ertuğrul tarafından düzenlenen, Mete Can tarafından yönetilen, çekim ve montajı ise Ahmet Tayfun Kasbulat'a ait olan “Düzce Yöresinde Orhan Gazi'nin İzleri: Orhan Gazi Cuma Camileri” başlıklı belgesel gösterime sunuldu. Belgeselin ardından sempozyumun oturumlar bölümüne geçildi.

Sempozyumda, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu ve Murat Çınar'ın, “Düzce Su altı Dünyası Fotoğraf Sergisi” de katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Uluslararası Konur Alp Gazi ve Düzce Tarihi Sempozyumunun ilk günü, düzenlenen oturumların ardından sona erdi.