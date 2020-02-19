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Konuralp bölgesinde satıyordu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Konuralp bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan 3 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken şahıslardan bir miktar uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi.

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