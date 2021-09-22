Konuralp dünya destinasyonuna kazandırılacak

Faruk Özlü, tarihi Konuralp bölgesinin ülke ve dünya turizmine kazandırılması için önemli adımlar atıyor. Antik kent genelinde bulunan tarihi evlerin son durumunu yerinde inceleyen Başkan Özlü, derin ve güçlü tarihsel dokuyu korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Faruk Özlü, tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla kadar uzanan ve Prusias Ad Hypium Antik kenti olarak bilinen Konuralp'e özel önem veriyor. Kazı çalışmalarıyla eşzamanlı olarak Konuralp'in tarihi kültürel mirasının ön plana çıkartılması adına çalışma başlatılması talimatını veren Başkan Dr. Faruk Özlü, restore edilen ve edilecek tarihi evlerin son durumunu yerinde inceledi.

Binaların durumu hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, Konuralp özelinde ortaya koymak istedikleri çalışmalara yönelik yaptığı değerlendirme de şu ifadelere yer verdi;

“Konuralp bizim gözbebeğimiz. Derin ve güçlü tarihsel dokumuzu korumak ve gelecek nesillerimize aktarmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Yapacaklarımızın birçoğunu planladık ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Konuralp'te belirlenecek bir sokakta tarihi kültürel mirasımızın ön plana çıkarılarak kültür sokağı oluşturmayı kararlaştırdık. Bunun yanı sıra Konuralp turizminin canlandırılması ve tanıtımının yapılması için alt yapı çalışmaları başlatıyoruz. Belirlenecek ofak noktasından hareketle cephe düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırılması yapılması ve bu sokakların birbirine entegre edilmesini düşünüyoruz. Tarihi evlerin butik otel, kültür evi, kafe ve restoran olarak işlevlendirilmesi ve halkımızın bu konuda teşvik edilmesi de kararlarımız arasında yer alıyor. Çalışmalarına başladığımız ve Konuralp bölgesinde sit alanında yaşayan halkın sorunlarına çözüm bulunmak amacı ile hazırlanan Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Plan çalışmalarının da mevcut durum değerlendirilmesini yaptık. Konunun bölge halkına anlatılması ve işbirliği sağlanmasını da önemsiyoruz. Konuralp'i dünya turizm destinasyonuna kazandırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.