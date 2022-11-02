Konuralp pirinci için işleme tesisi kurulacak

DÜZCE (İHA) – Osmanlı Saray mutfaklarının vazgeçilmez princi olan Konuralp pirinci için Düzce'de işleme tesisi kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Düzce İl Özel İdaresi, çiftçiler tarafından üretilen Konuralp pirinci için il merkezinde pirinç işleme tesisi için çalışmalarına başladı. Düzce'de yetiştirilmekte olan Konuralp pirincinin desteklenmesi çerçevesinde 12 milyon 500 bin lira değerinde pirinç işleme tesisi için hibe ödenek tahsis edildi. Tahsis edilen ödenek ile gerçekleştirilebilecek pirinç işleme tesisinde yapılan olan çalışmaları yerinde görmek amacıyla Genel Sekreter Hayri Şen başkanlığında çiftçiler ve teknik personel tarafından Edirne'nin İpsala ilçesine teknik gezi düzenlenerek işleme tesisleri incelendi.