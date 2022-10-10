Konuralp pirincinde yeni dönem hasadı yapılıyor

Faruk Özlü'nün önemle üzerinde durduğu tarihi Osmanlı mutfağına kadar dayanan coğrafi işaret belgeli Konuralp pirincinin yeni dönem hasadı başladı. Dört aylık bekleyişin ardından başlayan hasat ile çiftçinin de yüzü güldü.

Düzce'nin en önemli ürünlerinin başında gelen ve 1800'li yıllara dayanan tarihi ile Osmanlı mutfağının da vazgeçilmezleri arasında yer alan Konuralp Pirinci için hasat vakti geldi. Mayıs ayının başında 65 çiftçi tarafından bin 550 dönüm arazide ekimi yapılan çeltikte, hasat heyecanı yaşanıyor. Konuralp pirincinde bu yıl bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Hedef; daha fazla üretim, daha fazla kaliteli ürün

Çeltik üreticilerinin hasat için tarlalara girdiğini ve geçen seneki hasadın üzerine çıkıldığını dile getiren Başkan Özlü, “Çiftçilerimiz için verilen emeklerin, dökülen alın terinin karşılığını alma vakti geldi. Bu yıl bin 550 dönüm ekili araziden bin 500 ton pirinç bekliyoruz. Bir marka olan Konuralp Pirincinin tarladan sofraya geliş serüvenin en önemli parçası olan çiftçilerimize canı yürekten teşekkür ediyorum. Her yıl bir önceki döneme göre ilerleme sağlıyoruz. Devletimizin tohum desteği ve teşvikleri ile bu noktalara geldik. Temennimiz daha geniş alanlarda daha fazla üretim gerçekleştirebilmek ve daha fazla kaliteli ürün elde edebilmek. Bu yönde istikrarlı şekilde adımlar atıyoruz. Bunu da el birliği ile başaracağımızdan şüphem yok” dedi.