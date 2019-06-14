Konuralp'de yüksek katlara ilişkin karar kabul edildi

Konuralp'te artık Zemin+4 kattan fazla yapı yapılamayacak.

Düzce Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci oturumu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli bakanlığında yapıldı. Bir önceki toplantıda ilgili komisyonlara sevk edilen 24 gündem maddesinin de görüşüldüğü toplantıda en dikkat çeken karar Konuralp'in imar mevzuatında yapılan değişiklik oldu. Başkan Dr. Faruk Özlü'nün imzası ile meclise oradan İmar ve Şehircilik Komisyonuna gönderilen yüksek katlara ilişkin karar ikinci meclis oturumunda üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. Karara göre Konuralp'te artık Zemin+4 kattan fazla yapı yapılamayacak. Mevcut inşaatların da projeleri yeniden değerlendirilerek 4 kat üzerine izin verilmeyecek.

İmar mevzuatına ilişkin Başkan Özlü imzası ile yazılan yazıda şu ifadelere yer verilmişti; “Konuralp Kenti'nin tarihi doku özellikleri çerçevesinde, merkez ve yakın çevresi I. II. III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak belirlenmiştir. Konuralp Kent Merkezi ve Düzce Üniversitesi Konuralp yerleşkesi bağlantısını sağlayan, doğu batı doğrultulu 25.00 metre ve devamında 20.00 metrelik imar yolunun güney bölümünde 1464 numaralı parseldeki hafriyat çalışmalarında arkeolojik kalıntılar bulunmuş ve tescil işlemleri yapılmıştır. Bu bölgede süreç içinde bulunabilecek arkeolojik kalıntılar dikkate alınarak, yapılaşma koşullarının merkez ile bütünlük oluşturmasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca Düzce ili ve yakın çevresinin 1. Derece Deprem Kuşağı (Kuzey Anadolu Fay Hattı) üzerinde kalması da dikkate alınarak, söz konusu bölgede yapılaşma koşullarının revize edilmesi gerekmektedir.”