Konuralp'te yüksek katlı yapılaşmaya son

Faruk Özlü imzası ile meclis gündeminde görüşülerek İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Düzce mitinginde gündeme gelen yüksek katlı yapıların akıbeti konusunda göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalara başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği “Kontrolsüz yapılaşma ve dikey mimari” konusunda hassas davranan Başkan Özlü, öncelikle Konuralp bölgesinin tarihi dokusuna yakışır şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla kurulan “Konuralp Yönetim Ofisi” toplantısında konuyu gündeme getirerek yüksek katlara izin verilmeyeceğini söylemişti. Konu hakkında ilk somut adım Haziran ayı ilk meclis toplantısında atıldı. Kararla birlikte Konuralp'te yapılar artık zemin üzeri 4 kattan fazla inşa edilemeyecek, yapım çalışmaları devam eden mevcut inşaatlar da projelerine revizyon yaparak yürürlüğe konan karara uygun şekilde yapılmaya devam edecek. Kararın Haziran ayı ikinci meclis oturumunda nihai sonuca erişmesi ve resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

“Yüksek kata asla müsaade yok”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Cumhurbaşkanımız Düzce mitinginde bize bir şey söyledi. Şehrin imarı, şehirciliği görsellik ve zemin yapısına uygun olarak inşa edilmelidir. Bu konuda 2 ay içinde çalışmalarımızı tamamladık. İnsanımızın deprem korkusu hala devam ediyor. Bu yüzden burada şehirleşmenin sıkı bir kontrol altında olması gerekiyor. Birinci deprem kuşağında bulunuyoruz. Deprem değil, ihmal ve riskli yapılar öldürür. Bu konuda tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Konuralp de yine tarihi bir geçmişe sahip, ilk yerleşim alanlarından biri. Nereye kazma vursanız bir tarih çıkıyor. Orada da yapılaşma denetiminde bazı boşluklar olduğunu gördük. Hem kat sınırlaması getirdik hem de imar planı uygulamalarını sıkı şekilde takip edeceğiz. Antik kent geçmişin izlerini taşıyarak geleceğe taşınacak” şeklinde konuştu.

“İmar ve yapılaşmada esnek dönem bitiyor”

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu da konu hakkında yaptığı açıklamada “Eski Konuralp kent merkezi ile Düzce Üniversitesi yerleşkesi arasında kalan bölgenin yapılaşma koşullarıyla ilgili idaremizin Meclisimize bir talebi olmuştur. Söz konusu bölgede daha önce yapı yüksekliği 4 kat idi. Düzce Üniversitesinin hızlı gelişmesi nedeniyle bölgede oluşacak konaklama iskan ve ticari ihtiyaçları gidermek adına yapı yükseklik ve yoğunluğunu arttıran bir imar plan değişikliği yapılmış ise de; bugün gelinen noktada bölgenin yapısı, binaların düzensiz yükseklik ve yoğunluğu, yol ve alt yapı sistemlerinin bu yoğunluğu kaldırmayacağı, yapılan bu değişikliğin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve bölgenin estetiğine uygun olmayan bir sonucu doğurduğu aşikardır. Bu nedenle Başkanlığımız, söz konusu bölgedeki yapılaşma koşullarıyla ilgili şehircilik ilkeleri ve planlama esasları doğrultusunda, aynı zamanda da 2014 yılında revize edilen imar planlarını da dikkate alarak yapılaşmada Zemin+3, Emsal:2 ve Zemin +4, Emsal 2,40 olacak şekilde plan değişiklik teklifini 10.06.2019 tarihinde Meclis Başkanlığımıza sundu. Meclisimiz konuyu İmar Komisyonuna havale etmiş olup, meclisimiz 13 Haziran 2019 tarihli toplantısında komisyon görüşünü değerlendirerek nihai kararını verecektir. Meclisimizin konuyla ilgili olarak alacağı kararın Konuralp'imize ve Düzce'mize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“Kararda tarihi doku ve deprem kuşağı vurgusu”

Düzce Belediyesi meclis salonunda düzenlenen Haziran ayı ilk meclis toplantısının gündemine getirilen kat düzenlemesi ve sınırlaması konusunda yapılan imar planı değişikliği Başkan Özlü'nün imzasıyla İmar ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmesi üzerine havale edilirken Başkanlık makamına yazılan yazıda “Konuralp Kenti'nin tarihi doku özellikleri çerçevesinde, merkez ve yakın çevresi arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiştir. Konuralp Kent Merkezi ve Düzce Üniversitesi Konuralp yerleşkesi bağlantısını sağlayan, doğu batı doğrultulu 25.00 metre ve devamında 20.00 metrelik imar yolunun güney bölümünde 1464 numaralı parseldeki hafriyat çalışmalarında arkeolojik kalıntılar bulunmuş ve tescil işlemleri yapılmıştır. Bu bölgede süreç içinde bulunabilecek arkeolojik kalıntılar dikkate alınarak, yapılaşma koşullarının merkez ile bütünlük oluşturmasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca Düzce ili ve yakın çevresinin 1. Derece Deprem Kuşağı (Kuzey Anadolu Fay Hattı) üzerinde kalması da dikkate alınarak, söz konusu bölgede yapılaşma koşullarının revize edilmesi gerekmektedir” denilerek Konuralp çevresinde kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Yazıda ayrıca Konuralp'de yüksek katlı yapıların yangın gibi durumlarda itfaiye araçlarının müdahale kapasitesinin dışında kalması riski taşıdığına da dikkat çekilerek riskli gruplar arasında yer aldığı belirtildi.