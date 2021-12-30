DÜZCE (İHA) – Necla Pekolcay Yurt Müdürlüğü tarafından yabancı öğrencilere yönelik 'Konuşulacak Bir Dünya Konu Var' projesi başlatıldı. Proje kapsamında yabancı öğrenciler ile Türk öğrenciler kaynaşacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yurtdışı öğrenim sınavlarına girerek başarılı olan yabancı öğrenciler Düzce Üniversitesi'nde eğitim görürken, kentteki çeşitli yurtlarda konaklıyor. Düzce Necla Pekolcay Yurt Müdürlüğü de uluslararası öğrencilere Türk kültürünü daha iyi aktarabilmek için yurt öğrencileri ile proje başlattı. ‘Konuşulacak Bir Dünya Konu Var' projesi ile birlikte Avrupa-Afrika-Türkiye ile ilgili Yuvarlak Masa Projesi başlatıldı. Farklı kültür, lisan ve coğrafyadan gelen gençler aynı masada toplanarak kültür konularında kendi aralarında görüş alışverişinde bulundu. Proje, ilerleyen haftalarda daha kapsamlı devam edecek.