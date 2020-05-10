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Konut kredi takibinde Düzce 5. sırada yer aldı

DÜZCE (İHA) – Türkiye genelinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut kredi takiplerinin verileri açıklandı.

Düzce kredi takibinde Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 0.98 ile beşinci sırada yer aldı.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mart ayına ait Konut kredi takiplerinin verilerini açıkladı. Buna göre Düzceliler bankalardan konut alabilmek için aldıkları kredileri geri ödemesi takip listesine girdi. Türkiye ortalaması yüzde 0.55 iken Düzce'de bu rakam yüzde 0.98 oldu. Listeye birinci sırada Şanlıurfa yer alırken oranı yüzde 1.6 oldu. İkinci sırada Ardahan yüzde 1.4, üçüncü sırada Kırıkkale yüzde 1, dördüncü sırada Ağrı yüzde 0.98, beşinci sırada Düzce yüzde 0.98, altıncı sırada Mardin yüzde 0.90 ve yedinci sırada Osmaniye yüzde 0.87 yer aldı.

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