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Konut satışı geçen yıla göre arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de konut satışı geçen yıl ocak ayına göre artış gösterdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de konut satışı geçen yıl ocak ayına göre artış gösterdi. Bu yıl Ocak ayında 460 konut satışı gerçekleşti.


Düzce'de konut satışı bir önceki yıla göre arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020 yılı Ocak ayında 574, 2021 yılı ocak ayında 368 konut satışı gerçekleşirken bu yıl ocak ayında 460 oldu.



En konut Bolu'da satıldı


Doğu Marmara bölgesindeki illere göre ise en az satış Bolu'da gerçekleşti. Kocaeli'nde 2 bin 801, Sakarya'da bin 514, Yalova'da 880, Düzce'de 460 ve Bolu ilinde 458 konut satışı gerçekleşti.

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