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Konut satışları düştü

DÜZCE(İHA) –Düzce’de konut satışları düştü.

DÜZCE(İHA) –Düzce'de konut satışları düştü. Geçen yıl Ocak ayında 574 konut satılırken bu yıl Ocak ayında ise 368 konut satışı gerçekleşti.


Konut satışları geçen yıla göre üçte bir oranında düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Ocak ayında Düzce ilinde 368 konut satıldığını bildirirken bu rakam geçen yıl ocak ayında ise 574 olarak açıklanmıştı. Emlakçılar da satışların üçte bir oranında düştüğünü söylediler.


Düzce'de 2020 yılında 7 bin 852 konut, 2019 yılında 7 bin 94 konut, 2018 yılında ise 8 bin 160 konut satılmıştı.

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