Kooperatif ve muhtarlara mesleki yeterlilik toplantısı

Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik hakkında yapılan toplantı yoğun katılımla gerçekleşti.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve ormancılara mesleki yeterliliği zorunlu kılan yasayla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Programda Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluş yılı olan 1839'dan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili slayt gösterimi yapıldı. İlk sözü alan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ormancılık iş kolunun iş kazaları açısından riskli bir dal olduğunu belirterek artık mesleki yeterlilik belgesi olmayan hiç kimsenin ormana giremeyeceğini söyledi. Daha bilinçi ve güvenli iş ortamının yaratılması için bunun gerekliliğine dikkat çeken Keskin, “Mesleki yeterlilik sınavı hakkında bilgilendirme çalışması yapmak üzere buradayız” dedi.

Ardından söz alan Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Ormancılık İşleri Koordinatörü Ünal Özdoğdu, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOPP) hakkında bilgiler verdi. 1997 yılında kurulan ORKOPP bünyesinde 7 birliğin olduğunu ifade eden Özdoğdu, “2 bin 613 kooperatif ve 3 bin civarında üyesi var” dedi. Birliğin organizasyon şeması ve teşkilat yapısı hakkında açıklamalar yapan Özdoğdu, “Orman Genel Müdürlüğü ile 2015 yılında yaptığımız protokol gereği mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi. Mesleki yeterlilik sınavları arazide uygulamalı olarak yapılıyor ve yüzde 60'ın üzerinde başarı gösterenler belgeyi almaya hak kazanıyorlar” şeklinde konuştu.

Artık çalışanların işyerlerine bu belgeyi göstermek zorunda olduklarını vurgulayan Özdoğdu, “İşverenler belgesi olmayan kişiyi çalıştıramayacaklar. Aksi halde haklarında yasal işlem yapılacak'' dedi.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanması sonrası sona erdi.