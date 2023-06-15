İhlas Haber Ajansı

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Koparmanın cezası 244 TL

Güzeldere Şelalesi arasındaki Horoz Kaya mevkisindeki kayalık ve açıklık habitat alanlarda bulunan Düzce Peygamber Çiçeği kopartmanın cezası 244 TL.


Düzce-Elmacık dağlarına özgü olan Centaurea yaltirikii (Düzce Peygamber Çiçeği) bitkisi taksonu, lokal endemik bir tür. Yaşam alanı, Elmacık Dağları'ndaki Toptepe-Güzeldere Şelalesi arasındaki Horoz Kaya mevkisindeki kayalık ve açıklık habitat alanlarda bulunmakta.


Sadece Düzce'de bulunan ve lokal endemik olan türlerden Düzce Peygamber Çiçeği genellikle Haziran ayında çiçek açmaya başlıyor ve Temmuz ayı ortalarına kadar devam ediyor. Nesli tehlike altında olan çiçeği ise koparana 244.315 TL idari para cezası verilmekte.

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