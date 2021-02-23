Köpeklerden kaçan inek iki duvar arasında sıkıştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de köpeklerin kovaladığı inek inşaat halindeki binanın iki duvar arasına düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile inek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay Düzce'nin Bahçeköy Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömer Karabulut'a ait inek otlarken köpekler tarafından kovalandı. İnek kaçarken dengesini kaybederek inşaat halinde olan binanın iki duvar arasına düşerek sıkıştı. İneğin bağırmasını duyan çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler iki duvar arasında sıkışan ineği yapılan çalışmanın ardından kurtararak sahibine teslim etti. İneğine kavuşan Ömer Karabulut ise İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.