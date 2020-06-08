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Köpeklerin saldırdığı yavru geyik koruma altına alındı

DÜZCE(İHA) – Bolu’da başıboş köpekler tarafından kovalanan yavru geyik için ekipler seferber oldu.

DÜZCE(İHA) – Bolu'da başıboş köpekler tarafından kovalanan yavru geyik için ekipler seferber oldu. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yavru geyiği yırtıcı hayvan saldırısından korumak için Düzce'de koruma altına aldı.


Bolu'da başıboş köpekler tarafından kovalanan yavru geyiği gören vatandaşlar durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yavru geyiği köpeklerden kurtardı. Bölgede yavru geyiğin annesini arama çalışmaları sonuçsuz kalınca devreye Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri girdi. Yavru geyik yırtıcı hayvan saldırılarından korunmak için bakımı yapılmak üzere Düzce'ye getirildi. Düzce'de yavru geyik veteriner hekim tarafından kontrol edildi. Daha sonra Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına getirilerek koruma altına alındı. Yavru geyik yırtıcı hayvanlarla mücadele edebileceği süre boyunca Düzce'de kalacak. Daha sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salınacak.

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