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Köpeklerle yapılan aramada 100 gram esrar ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler narkotik köpekleri ile yaptıkları operasyonda 100 gram kubar esrar ele geçirdi.


Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada “Düzce Merkez ilçe ve Konuralp jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalarda A.T.'nin evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu tespit edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 adet arama köpeği eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramada kavanoz ve poşete sarılı vaziyette 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili Düzce Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır” denildi.

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