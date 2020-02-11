Köprü ve üst geçitler karlar kürendi

Düzce'nin tam ortasından geçen Asar deresi üzerinde ki köprüler ile D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçitler de 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı ardından kar ve buzlanmaya karşılık temizlik çalışması gerçekleştirdi. Hem köprülerde hem üst geçitlerde önce kar küremesi yapan ekipler, don olmaması için de tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar köprüleri ve üst geçitleri daha rahat kullanmaya başladı.