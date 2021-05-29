Korkulan olmadı, bina sakinleri evlerine girdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında bir binada çatırdama sesi duyan vatandaş apar topar dışarı çıktı. Bina itfaiye ekiplerince boşaltılmasının ardından yapılan kontrollerde korkulan olmadı. Bina sakinleri evlerine geri döndü.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında Hamidiye Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binadan çatırdama sesleri duyan vatandaşlar apar topar dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri binada bulunan vatandaşları tedbiren dışarı çıkarak binayı boşalttı. Bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede ekipler tarafından kayma olabileceği düşünülen noktalarda inceleme yapıldı. Ayrıca çatırdama sesinin duyulduğu noktada da incelemeler yapılırken, binanın raporları da incelendi. Herhangi bir sorunun görülmediği binada vatandaşlar evlerine gönderildi. Ev sakinleri rahat bir nefes aldı.