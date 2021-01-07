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Korona virüs anlatıldı

Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (DÜBAT) pandemi sürecinde, herkese açık olarak geniş katılımla düzenlediği online etkinliklerle topluma hizmet adına önemli çalışmalara imza atıyor.


Geçmiş dönemlerde önemli çalışmalara imza atan Bilimsel Araştırma Topluluğu üyesi öğrenciler, Covit-19 sürecinde de herkesi bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin organize ettiği etkinliklerde, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Kaya; Covit-19 virüsü, aşı çeşitleri, ülkemize gelebilecek aşı türleri, korana aşısının diğer aşılardan farkları, güncel aşı çalışmaları, kimlerin aşılanması gerektiği, aşıların yan etkisi ve güncel hastane durumları gibi önemli konularda katılımcıları bilgilendirerek, sorularını yanıtladı.


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk ise; çocuklara yönelik yaptığı sunumda beslenmeden, çocuk sağlığının korunmasına kadar birçok konu hakkında bilgi ve deneyimlerini anlattı.


Etkinliklere katılımın oldukça yoğun olduğunu söyleyen topluluk üyeleri, kendilerine her zaman destek olan Topluluk Danışmanı Doc¸. Dr. Merve Alpay'a ve sunum yapan hocalarına teşekkür ettiler.

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