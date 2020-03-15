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Korona virüsüne karşı fabrika dezenfekte edildi

DÜZCE (İHA) – Çin’de ilk görüldüğü gün maske ve steril odaları oluşturan Düzce’de faaliyette bulunan Delta Alfa Çorap fabrikası bu kez virüse karşı fabrika genelinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Çin'de ilk görüldüğü gün maske ve steril odaları oluşturan Düzce'de faaliyette bulunan Delta Alfa Çorap fabrikası bu kez virüse karşı fabrika genelinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Dünya'yı etkisi altına alan Korona Virüs için Türkiye'de tedbirler sıklaştırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmaları devam ederken, Düzce'de faaliyetlerini sürdüren Delta Alfa Çorap fabrikası da fabrika içinde ve dışında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Fabrikanın dört bir yanında korona virüs tedbirleri alan Delta Alfa Çorap Fabrikası tüm çalışanlarına ayrıca maske dağıtımı ile iş çalışma sırasında eldiven dağıtımını da gerçekleştirdi. Fabrikaya girişlerde çalışanların ellerinin yıkanması ve el dezenfektesinin de yapılması için çalışmalar yapıldı. Fabrika ayrıca gece gündüz sürekli dezenfekte edilecek.

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