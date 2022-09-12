Korugöl ülke turizmine kazandırılacak

Faruk Özlü, ‘Turizm Şehri Düzce' sloganıyla Düzce'nin saklı güzelliklerini ülke turizmine kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlü, şehrin turizm potansiyelini görüşmek üzere Düzce'ye davet ettiği turizmcilerle Korugöl Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.

Başkan Faruk Özlü, Korugöl'ün turizme kazandırılması için tüm imkanları seferber ediyor. Özlü, Düzce'de hayata geçirilecek Korugöl Tabiat Parkı Projesi'ne ait alanı görmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 150 kişilik turizmci bir araya geldi. Programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in yanı sıra ilgililer katıldı.

Yürüyüş yolları yapılan park alanının çevresinde yürüyüş gerçekleştiren heyet daha sonra Mutfak Sanatları Merkezine geçerek öğle yemeğinde bir araya geldi.

“Korugöl'ün 20 yıl işletme hakkı bizde”

Başkan Özlü, Korugöl projesinin turizm noktasından önemli bir atılım olacağını belirterek “Ben göreve başladığımda o bölgenin ihalesi vardı. Daha önce bize tahsis edilmişti ama Düzce Belediyesince 5 yıl süre ile bir yatırım yapılmadığı için bizden almışlardı. Tekrar bir ihale yapıldı. Düzce Belediyesi, BELTAŞ şirketimiz eliyle ihaleye girdik, Korugöl'ü aldık. 20 yıl işletme hakkı bizde. Ardından TÜRSAB ile bir protokol imzaladık. Yaptığımız protokolün ana ekseni ikiye ayrılıyor. Birinci tarafında altyapı yatırımları, yol, su, elektrik var. Bunu devlet olarak biz yapmayı, yaptırmayı üstlendik. Diğer kısımları yani üst yapıyı ve konaklamayı da TÜRSAB üstlendi. Böyle bir işbirliği yaptık. Korugöl projesinin Düzce'nin turizm noktasında çok ciddi bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum” dedi.

Her hafta 10 bin kişi hedefleniyor

Korugöl'ün turizme kazandırılması ve bir destinasyon merkezi olmasının Düzce'ye büyük bir değer katacağını sözlerine ekleyen Başkan Özlü, “Belediyemizin böyle bir şeye öncülük etmesi Düzce'nin turizm noktasında Türkiye'de bir atılım yapmasına katkı sunacak. BELTUR şirketimiz ile aslında biz Türkiye'nin turizm potansiyelini geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız da ilk aşamada her hafta Düzce'ye 10 bin kişi getirmek. Bunun bir kısmı konaklamalı, bir kısmı günübirlik olacak. Bu tip tesisler de buna ciddi katkı sunacak” şeklinde konuştu.

Restoran, çadır kamp alanı, ahşap evler ve yürüyüş yolları

Düzce Belediyesi olarak Türkiye'nin turizm potansiyelini tetikleyecek bu tür projeye büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Dr. Faruk Özlü, Korugöl Tabiat parkında konaklamanın dışında iyi bir restoranın, çadır kamp alanlarının ve 5 yıldızlı otel konforunda ahşap evlerin ve yürüyüş parkurlarının olacağını paylaştı.

Korugöl Tabiat Parkı projesinin nihai şeklini ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek konuşmasını sürdüren Faruk Özlü “Hedefimiz Düzce'ye haftada 10 bin kişi getirmek ve insanların Düzce'ye gelmesi için anlamlı gerekçeler sunabilmek. Mesela ata binmek için Düzce'ye gel, piknik yapmak için Düzce'ye gel gibi. İnsanlar neden Düzce'ye gelsinler? Bir şey için gelsinler, gelmeleri lazım. İşte biz bunu işleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Program, Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından pasta kesilmesiyle sona erdi.