Korumalı futbol takımından alkışlanacak mücadele

Lig müsabakalarında galibiyetle başladığı ligde yükselişini sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Panthers, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni farklı bir skorla geçerek iyi bir başlangıç yaptığı ligde emin adımlarla hedefine ilerliyor. 1. Lig E grubunda mücadele eden Panthers, son maçta karşılaşacağı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni de yenmesi halinde, Süper Lig için çeyrek finalde mücadele edecek. Müsabakanın hava şartlarından ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin iyi mücadelesinden dolayı oldukça zor geçtiğini söyleyen sporcular, tüm bu zorluklara rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını ve kendilerini her koşulda destekleyen; Başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a, Üniversite yöneticilerine ve Panthers takımını desteklemeye gelen herkese teşekkür etti.