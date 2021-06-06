Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışma 30 personel ve 5 temizlik aracı ile Düzce'nin en büyük mahallelerinden olan Çay Mahallesinde köşe bucak temizlik gerçekleşti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Temiz Şehir Düzce' kampanyasının şehrin geneline yayılması aynı zamanda temizlik konusunda da toplumsal farkındalığı oluşturabilmek adına mahallelerde başlatılan köşe bucak temizlik çalışmalarını Çay Mahallesinde sürdürdü.

Kent genelinde rutin temizlik çalışmalarını haftanın her günü sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya çıkarak aksatmadan sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çay Mahallesinde devam ettirdiği temizlik hareketi ile yoğun trafik akışının olduğu Ela Bahriye Oral Bulvarı başta olmak üzere Nuri Özkasap Caddesinde yolların, kaldırımların süpürülmesi ve yıkanması, çöp konteynerinin dezenfekte edilerek genel temizliğin yapılması sağlandı.

Oluşturdukları plan çerçevesinde kademe kademe ilerleyen ekipler, belirli alanlarda bulunan moloz ve atık yığınlarını kaldırma işlemlerini başarılı şekilde tamamladı.